Sant’Antimo, l’affetto di due comunità nel giorno dell’addio a Giulia e al suo piccolo Thiago

Lutto cittadino nel Comune di Sant’Antimo, in provincia di Napoli.

«Nella triste occasione dei funerali di Giulia Tramontano, è stato proclamato il lutto cittadino per la giornata di domenica 11 giugno 2023.

Esprimendo ancora il profondo cordoglio per la tragica scomparsa della cara Giulia e del piccolo Thiago in occasione dei funerali, che avranno luogo alle ore 15.00 presso la parrocchia “S. Lucia” in forma privata, si invita la cittadinanza tutta ad evitare comportamenti che contrastino con lo spirito del lutto cittadino e con il dolore dei familiari”. Così il sindaco Massimo Buonanno.

Anche il nome di Thiago, il bimbo che Giulia portava in grembo, sul manifesto funebre.

Due le comunità unite dalla tragica vicenda della giovane madre uccisa dal fidanzato a Senago, in provincia di Milano, che nel giorno dell’addio si stringono attorno ai suoi cari.

Nella stessa ora del funerale, a Senago, si è tenuta una veglia spontanea da parte della popolazione.

Visibili i gonfaloni dei Comuni di Sant’Antimo e Senago ai lati dell’ingresso della parrocchia dove, tra rose bianche e candele ovunque, un lungo drappo bianco e rosa recava la scritta “L’amore non priva ma regala, protegge non uccide. Tutti uniti per Giulia e Thiago”.

Una comunità sconvolta quella di Sant’Antimo per l’omicidio di Giulia.

Alla fiaccolata di giovedì, in suo ricordo, hanno partecipato oltre 20mila persone.

In molti stanno chiedendo al sindaco di individuare uno spazio per un murale commemorativo.

La cerimonia è stata presieduta dal vescovo di Aversa, monsignor Angelo Spinillo, e dal parroco don Salvatore Coviello.

Essa ha avuto luogo in forma strettamente privata, rispettando il desiderio della famiglia.

In chiesa c’erano la mamma, il padre, la sorella e il fratello di Giulia e sono entrate solo le persone autorizzate dai parenti.

Il sindaco della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, non ha partecipato ai funerali, osservando la volontà della famiglia di Giulia.

Egli ha voluto però rendere omaggio a Giulia e ai suoi familiari con un messaggio:

“Nel pieno rispetto per la scelta di celebrare funerali in forma privata, rivolgo un abbraccio alla famiglia di Giulia Tramontano e all’intera comunità di S. Antimo che si è ritrovata unita dopo questo dramma che ha colpito ciascuno di noi. Da parte delle Istituzioni, massimo impegno per proseguire il percorso di prevenzione e ascolto per le donne vittime di violenza”.

“Non ci sono parole davanti a gesti del genere. Non sono giustificabili. Giulia può essere indicata come una testimone, una martire”. Così il vescovo di Aversa, Angelo Spinillo.

Su uno dei numerosi striscioni affissi all’esterno della chiesa, si vedono le immagini di Giulia e del piccolo Thiago, con le ali da angelo. Sopra, la scritta: “Chiudiamo gli occhi Thiago…Li aprirai in un posto migliore…promesso”.

Lungo e commosso l’applauso che ha accompagnato l’uscita della bara di Giulia dalla chiesa. E il cielo che si punteggiava di bianco con le centinaia di palloncini in volo: alcuni uniti a rose a formare un enorme rosario con cui omaggiarla, e dare a lei e al suo piccolo l’ultimo saluto.

Le parole della sorella Chiara: “Grazie a tutti per l’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci.

I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza.

Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti.

Siamo certi che capirete, perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto”.