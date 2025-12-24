Sarcofagia in scena al CTS

Sabato 27 dicembre alle ore 20:30 e domenica 28 alle ore 19:00 al Piccolo Teatro CTS di Caserta diretto da Angelo Bove sarà in scena la compagnia teatrale Mentite Spoglie in uno spettacolo inedito che promette scintille: SARCOFAGIA; scritto e diretto da Antonio Mocciola, aiuto regia Barbara Lafratta, con Stefano Coppola.

In questa pièce, si racconta la storia di Vincenzo Verzeni, detto “il vampiro della bergamasca”, un serial killer arrestato nel 1873. Fu uno dei più discussi e potenti casi mediatici di fine ottocento, capostipite di un genere (la cronaca nera) che da allora in poi diventerà amatissimo dagli italiani. Il caso-Verzeni, omicida e divoratore delle proprie vittime, occupò per mesi le prime pagine dei giornali, scatenando anche una insana e morbosa passione che arrivò a un vero e proprio “feeling” con il killer. Il drammatico processo, la condanna, il dibattito lombrosiano, la questione del sottoproletariato nell’Italia post-unitaria confluiscono nello spettacolo di Antonio Mocciola, in cui Stafano Coppola interpreta un Verzeni completamente nudo, senza nulla in scena se non il proprio corpo esposto e peccatore, di fronte alla propria coscienza. Uno psicodramma forte e violento, che attraversa tutta la gamma dei sentimenti umani. Atroci, proprio perché umani. La sarcofagia, per Plutarco, é il nutrirsi di carne, e per esteso di cadaveri. La sua condanna divenne epica nel suo trattato Del mangiare carne. Il primo vegetariano della storia. Come la maggior parte degli spettacoli di Antonio Mocciola, anche questo è vietato ai minori di diciotto anni.