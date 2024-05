SCHIANTO IN MOTO

Villaricca, 28 maggio 2024 – Un tragico incidente si è verificato nella notte tra domenica e lunedì sulla Provinciale 335, a pochi passi dallo svincolo per Trentola Ducenta, provocando la morte di Ciro Barbato, 61 anni, residente a Villaricca.

Barbato stava viaggiando in direzione di Giugliano a bordo del suo scooter quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un’auto che procedeva nella stessa direzione. L’incidente è avvenuto poco prima di mezzanotte. Immediatamente dopo lo schianto, i soccorritori del 118 e la polizia stradale sono giunti sul luogo dell’incidente.

All’arrivo dei soccorsi, Barbato era ancora vivo ma in condizioni critiche. Nonostante i tentativi di salvargli la vita, il suo cuore ha cessato di battere durante il trasporto verso la clinica Pineta Grande di Castel Volturno. Una volta constatato il decesso, il corpo di Barbato è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale, a disposizione della Procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli Nord.

Gli agenti della polizia stradale di Caserta hanno effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente per ricostruire la dinamica dello scontro e determinare eventuali responsabilità. La Procura di Napoli Nord ha aperto un’inchiesta sull’accaduto e ha ordinato il sequestro della salma. L’autopsia, che sarà condotta presso l’istituto di medicina legale di Giugliano in Campania, dovrà chiarire con esattezza le cause della morte.

L’automobilista coinvolto nello schianto si è fermato immediatamente dopo l’impatto ed è stato sottoposto ad esami tossicologici, i cui esiti saranno disponibili a breve. Al momento, l’automobilista è indagato a piede libero per omicidio colposo, in attesa dei risultati degli esami.

Questo tragico incidente sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale e la necessità di chiarire le circostanze esatte che hanno portato alla perdita di una vita.