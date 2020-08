Schiavone esce allo scoperto: “La mia campagna elettorale continua come sempre tra i cittadini”

Il comunicato del candidato:

“Voglio dire grazie ai tanti amici e alle molte persone che, in queste ore, numerosissimi mi hanno chiamato esprimendomi solidarietà e vicinanza”. Lo afferma attraverso la propria pagina Facebook Massimo Schiavone, presidente del Consiglio Comunale di Sessa Aurunca e consigliere provinciale.

Schiavone, dopo l’esclusione dei giorni scorsi dalla lista Noi Campani, rivendica con forza il suo impegno per il territorio. “Questi che sto affrontando – si legge ancora – Sono giorni di riflessione che vivo con grande serenità, continuando ad incontrare, ascoltare e dialogare con i cittadini, come sempre. Perché la mia campagna elettorale non si ferma certo qui: amo questa terra e darò il mio contributo per renderla migliore”, conclude.