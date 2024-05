SERVIZIO DI CONTROLLO NOTTURNO DEI CARABINIERI

Nella tarda serata di ieri e sino alle prime ore di questa mattina, i carabinieri della Compagnia di Maddaloni hanno avviato una serie di mirati controlli, in un’operazione volta alla prevenzione e repressione dei reati nei comuni di Maddaloni, San Felice a Cancello ed Arienzo. L’operazione, che ha coinvolto sei pattuglie dispiegate strategicamente sul territorio, ha segnato un duro colpo alla criminalità locale.

Oltre al controllo della circolazione stradale sulle principali arterie che collegano i comuni oggetto del servizio alle città di Caserta e Benevento, i carabinieri hanno identificato 150 persone e controllato 60 veicoli. Durante i controlli, sono state sequestrate tre autovetture e contestate 19 violazioni al codice della strada. Questo evidenzia un’impegno costante nella tutela della sicurezza stradale e nella prevenzione degli incidenti.

Ma l’azione dei militari dell’Arma non si è limitata al traffico. Sono state eseguite anche 11 perquisizioni, sia personali che veicolari, che hanno portato alla denuncia in stato di libertà di quattro persone. Tra queste, due di nazionalità albanese sono state sorprese in possesso di un paletto in ferro e una mazza da baseball mentre si trovavano in strada. Entrambe guidavano un veicolo senza aver mai conseguito la patente, erano prive dei permessi di soggiorno e detenevano sostanze stupefacenti, tra cui hashish, eroina e cobret.

L’operazione dei carabinieri ha dimostrato l’efficacia dei controlli coordinati nel contrastare la criminalità diffusa nei territori interessati. La presenza costante sul campo e la determinazione nel perseguire coloro che infrangono la legge sono fondamentali per garantire la sicurezza e il benessere della comunità locale.