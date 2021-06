Settimana biblica, presentazione libro dei salmi

Sarà presentata ufficialmente in video conferenza, mercoledì 9 giugno alle ore 21.00, la XXIV edizione della Settimana Biblica Nazionale, all’incontro parteciperanno con don Valentino Picazio i relatori sac. Prof. Sebastiano Pinto, docente di Esegesi dell’Antico Testamento presso la Facoltà Teologica Pugliese (Bari) e il sac. Prof. Eusebio Gonzàlez, docente di Esegesi dell’Antico Testamento​ presso la Pontificia Università della Santa Croce (Roma).​ ​ ​ ​ Nel contempo è in piena fase organizzativa la realizzazione della XXIV Settimana Biblica di Caserta che si svolgerà dal 5 al 9 luglio 2021 presso la Biblioteca Diocesana, in via del Redentore, 58. Questa nuovo appuntamento predisposto dalla Diocesi di Caserta, fortemente voluto dal Vescovo Mons. Pietro Lagnese, in sinergia con la Pontificia Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale, l’Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano “Ss. Apostoli Pietro e Paolo” Area Casertana e con il patrocinio dell’Associazione Biblica Italiana, tratterà come tematica “Il Libro dei Salmi”.