Venerdì 5 giugno 2026, alle 19.00 al Circolo dei lettori di Capua e Mater bistrot – Cose d’Interni Libri per Capua il Luogo della Lingua festival. Scavare negli abissi di anime inquiete, scardinando con onestà intellettuale “interni” borghesi erti sulla menzogna che si racconta a se stessi camuffando realtà che non si vogliono vedere e accettare, spesso cadendo vittime di istinti di manipolazione e possidenza, sino al momento in cui un evento si rivela la goccia che lascia traboccare un vaso già fragile, ed eruttare un vulcano che già silentemente s’agita.

Marianna Guida, Per una vita ancora, Nulla die, 2025. Soave come una piuma, pungente come uno spillo, delicata come una carezza. Un’apparente semplicità che dischiude significati autentici e profondi. Un’ accurata analisi di sé, del mondo, nell’incessante lavorio della mente che vuole scoprire, riscoprire, spiegare, comprendere. Elisa Tomassi, “Amore e altre asperità. Con qualche speranza”, Nulla die, 2025. Presentazione delle scrittrici a cura di Ottavio Mirra e Maria De Sipio e registrazione Podcast Talk a cura dei “Siamo Noi” collettivo giovanile di Capua il Luogo della Lingua festival