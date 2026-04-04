Sofia torna nella sua città. L’abbraccio commosso per lei

Maddaloni(CE) – La giovane Sofia di Vico, che ha tragicamente perso la vita giovedì sera ad Ostia, è appena tornata nella sua Maddaloni. Alle ore 17.15 parenti ed amici la hanno abbracciata idealmente ed accompagnata nella piccola chiesa di santa Maria del Soccorso in piazza Umberto I, dove rimarrà fino a lunedì mattina.

Lunedì alle ore 10.30 nella chiesa dell’Annunziata ci sarà la funzione religiosa per darle l’ultimo saluto.

Arriveranno poi i risultati dell’autopsia che chiariranno le cause del decesso.

Una vicenda triste, sulla quale ogni parola risulta superflua ed inadeguata. Alla famiglia il cordoglio sincero della nostra redazione.