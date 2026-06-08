Sotto il segno dello sport la Scuola di Commissariato ricorda Atos Lugni

Maddaloni (CE) – Si è svolta a Maddaloni la prima edizione del Memorial Atos Lugni, gara podistica organizzata dalla Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano in collaborazione con l’ASD Road Runners Maddaloni e con il patrocinio del Comune di Maddaloni e della Provincia di Caserta. L’iniziativa è stata dedicata al 1° Luogotenente Atos Giorgio Lugni, Cavaliere della Repubblica, giornalista e dirigente sportivo, scomparso nel 2022. Alla manifestazione hanno preso parte oltre 750 atleti, impegnati nella prova competitiva di 10 chilometri disputata lungo un percorso che ha interessato la città e la caserma “Mauro Magrone”. L’evento ha rappresentato anche un’occasione di apertura della struttura militare al territorio, nell’ambito delle attività di collaborazione con istituzioni e associazioni locali. Nella gara maschile il successo è andato a Yassine Zaki dell’International Security Service, che ha tagliato il traguardo in 30’09”. Secondo posto per il compagno di squadra Hicham Boufars, in 30’44”, mentre terzo si è classificato Hajjaj El Jebli della Bitonto Runners con il tempo di 31’44”. Tra le donne dominio della Caivano Runners, con Francesca Palomba prima in 34’39”, seguita da Filomena Palomba in 36’37” e da Grazia Razzano, atleta maddalonese, che ha concluso la prova in 37’25”. Nella classifica per società si è imposta l’Atletica Frattaminore davanti ad Amatori Marathon Frattese e Podistica Normanna. Quarto posto per la Road Runners Maddaloni, società organizzatrice che ha rinunciato alla classifica. La manifestazione si è svolta sotto la direzione del Brigadier Generale Sandro Corradi, comandante della Scuola di Commissariato. Determinante il supporto organizzativo della Road Runners Maddaloni, guidata dal presidente Michele Campolattano, che ha curato gli aspetti tecnici e il coordinamento lungo il percorso. Alla cerimonia di premiazione hanno partecipato, oltre al comandante Corradi, il sindaco di Maddaloni Andrea De Filippo, il generale Ianniello dell’ANACOMI e rappresentanti delle istituzioni locali. Presente anche la famiglia Lugni, che ha assistito al momento conclusivo della manifestazione. La conduzione della cerimonia è stata affidata alla giornalista Lucia Grimaldi. Alla riuscita dell’evento hanno inoltre contribuito le forze dell’ordine e le associazioni coinvolte nell’organizzazione e nella gestione dei servizi di supporto. Accanto alla gara competitiva si è svolta anche la “Friendly 2K Walk”, iniziativa aperta a famiglie e cittadini. Il Memorial Atos Lugni si è così concluso con una partecipazione numerosa e con il coinvolgimento di istituzioni, associazioni sportive e cittadini, nel ricordo di una figura che ha legato il proprio percorso professionale e umano al mondo dello sport.

Foto di Amato Iuliano