SAN FELICE A CANCELLO. Raid contro un’attività della frazione Cancello Scalo. L’altra notte ignoti hanno esploso alcuni colpi di arma da fuoco contro la saracinesca del negozio Dr Tappezzeria, sito in via Napoli, poco dopo il confine con la provincia di Napoli.

Sull’episodio sono in corso indagini dei carabinieri della Compagnia di Maddaloni che non escludono alcuna ipotesi a partire dall’intimidazione per questioni private