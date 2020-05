COVID 19. La Commissione Pari Opportunita’ di Caserta scende in campo al fianco dei piu’ fragili

Caserta. L’Assessore alle Pari Opportunita’, Lucia Monaco, prosegue tenacemente il suo impegno insieme con la Commissione Pari Opportunita‘ , della quale e’ Presidente Drusilla De Nicola, per contrastare la violenza di genere, soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.

La Commissione Pari Opportunita’ della Citta’ di Caserta, infatti, ha partorito due nuove iniziative: la campagna “Non sei sola”, volta a supportare le donne vittime di violenza nell’attuale emergenza sanitaria, e la campagna “Insieme si può. Scrivi la tua storia”, che intende dare voce alle difficoltà, alle paure e alle solitudini di tante donne, ma anche di tanti uomini, che vivono con angoscia l’isolamento e il distanziamento sociale.

Per quanto riguarda la campagna ” Non sei sola”, la Commissione Pari Opportunita’ ha sottoscritto un protocollo d’intesa con l’Ordine dei Farmacisti e con l’Associazione Spazio Donna, che terrà attivi tre numeri di emergenza disponibili h.24, mentre le farmacie del territorio casertano terranno in evidenza le locandine del progetto con tutte le indicazioni necessarie, e sul bancone i biglietti con i numeri stessi.

“Non sempre restare a casa è l’opzione migliore– afferma l’Assessore Lucia Monaco– Per molte donne significa ritrovarsi rinchiusa insieme a un uomo violento, aggressivo e manipolatorio. La tensione della situazione, unita alla noia e alla convivenza forzata e prolungata, priva di valvole di sfogo, può portare ad un aggravarsi di situazioni di violenza già esistenti e alla nascita di nuove”.

” E– aggiunge– la nostra attenzione si rivolge anche ai bambini, pure essi costretti nelle mura domestiche e, in quanto tali, potenziali e impotenti spettatori dei drammi familiari. Senza dimenticare quelle donne che già hanno intrapreso un percorso di fuoriuscita e che rischiano di trovarsi in difficoltà per l’impatto economico dell’emergenza”.

“La casa, che per molti è sinonimo di rifugio, di protezione, di calore, per alcune donne diviene il luogo della paura, infinitamente aggravata se sono costrette a restare costantemente sotto il controllo di un uomo violento”, prosegue il Presidente Drusilla De Nicola.

Chiunque subisca VIOLENZA puo’ chiamare subito questi numeri: 0823 35 41 26 – 331 38 37 333- 320 87 34 937

L’iniziativa sostenuta dalla Commissione Pari Opportunità vuole costituire un ulteriore supporto alle donne in difficoltà, che va ad aggiungersi al numero nazionale 15 22 promozionato dalla campagna “Libera puoi”, promossa dal Dipartimento per le Pari Opportunità a sostegno delle donne vittime di violenza durante l’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19.

Al dottor Vincenzo Buonocore, Presidente dell’Ordine provinciale dei Farmacisti, e alla dottoressa Vanda Covre di Spazio Donna il ringraziamento unanime della Commissione per l’entusiasmo con il quale hanno accolto la proposta di collaborazione.

La seconda iniziativa, invece, “Insieme si può. Scrivi la tua storia”, vuole dare voce alle narrazioni di chi vive in solitudine fisica o morale l’esperienza straziante del distanziamento sociale, nella convinzione che attraverso la condivisione si possano esorcizzare le paure e trovare le energie per affrontare le difficoltà. Le storie di vita vissuta potranno essere inviate tramite messaggio alla pagina facebook Commissione Pari Opportunità Città di Caserta. Le più significative saranno pubblicate o lette in diretta sulla pagina in forma anonima, salvo che l’autore non ne chieda l’attribuzione.

” Con questa seconda iniziativa- spiega Lucia Monaco– abbiamo voluto dare voce a quanti, in questo periodo, hanno vissuto e vivono un doloroso isolamento: dalle donne e dagli uomini ai giovani, dagli ammalati agli anziani passando per i disabili e per le famiglie che sono cadute in un profondo baratro economico. L’isolamento e la solitudine sono uno degli aspetti più drammatici dell’emergenza sanitaria in atto, perché rende ancora più difficile e pesante il percorso di coloro che vivono una condizione di fragilita’. Il progetto ” Insieme si puo’:Scrivi la tua storia” esprime la volontà della Commissione Pari Opportunita’ del Comune di Caserta di occuparsi anche della parte emotiva dei cittadini riducendo il carico di sofferenza causato dalla distanza, dall’impossibilità di toccare i propri cari, di parlare con loro, di vederli”.

Altre iniziative – frutto come queste del lavoro di tutti i componenti – sono in via di progettazione, sempre con attenzione ai soggetti deboli e al contrasto ad ogni forma di discriminazione.