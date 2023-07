Teatro classico sotto le stelle, protagonisti gli studenti del liceo “Leonardo Da Vinci” di Vairano

Nell’ambito dell’attività “Teatro classico sotto le stelle”,il 12 luglio 2023 ore 20.00 sarà possible assisted ad una ricca e suggestiva serata all’insegna del teatro classico. Protagonisti assoluti gli studenti del Liceo Classico Teatrale di “Leonardo da Vinci” di Vairano che porteranno in scena due spettacoli:

-CESARE ALLA SBARRA. PROCESSO A CAIO GIULIO CESARE da Sangue e Potere di C. Augias e V. Polchi, a cura del LAB Alfa del Biennio;

-LA CONGIURA DELLE DONNE dalla Lisistrata e dalle Ecclesiazuse di Aristofane, a cura della COMPAGNIA DI MACCO dopo il successo ottenuto ai Festival di Palazzolo Acreide – Siracusa e Albano Laziale – Roma.