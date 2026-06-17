Tennis e solidarietà, a Napoli il torneo che unisce le professioni

Si è conclusa sui campi del Tennis Club Fireball di Napoli la prima edizione del Torneo Interordini di tennis, manifestazione che ha riunito professionisti appartenenti a diversi ordini professionali con l’obiettivo di promuovere non solo la competizione sportiva, ma soprattutto la condivisione di valori comuni come inclusione, benessere e solidarietà. L’iniziativa ha visto confrontarsi squadre rappresentative di medici, fisioterapisti e ingegneri in una serie di incontri disputati tra maggio e giugno. Sul piano sportivo, il successo finale è andato ai medici, che hanno conquistato sia il primo sia il secondo posto, mentre il gradino più basso del podio è stato occupato dalla squadra A dei fisioterapisti. Al di là dei risultati, il torneo si è distinto per il suo carattere benefico. Il ricavato dell’evento sarà infatti destinato a sostenere giovani promesse del tennis, offrendo un aiuto concreto a ragazzi e ragazze che coltivano la passione per questo sport. La manifestazione è stata pensata come un’occasione di incontro tra professionisti provenienti da ambiti diversi, favorendo relazioni, confronto e spirito di comunità attraverso l’attività sportiva. Un’esperienza che ha confermato il ruolo dello sport come strumento capace di migliorare il benessere fisico e mentale e, allo stesso tempo, di creare legami sociali. Particolarmente partecipata la cerimonia finale di premiazione, durante la quale è stato ribadito il valore delle iniziative che coniugano sport e attenzione al sociale. Gli organizzatori e i rappresentanti degli ordini professionali coinvolti hanno espresso soddisfazione per il successo della prima edizione, con l’auspicio che l’evento possa diventare un appuntamento stabile nel segno della solidarietà e dell’aggregazione.

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