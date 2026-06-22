Tenta di compiere un gesto estremo, salvato dai Carabinieri

Provvidenziale intervento dei Carabinieri della locale Stazione nella mattinata di domenica 22 giugno, quando una segnalazione telefonica giunta in caserma da parte di un cittadino ha consentito di scongiurare una tragedia.

Intorno alle 10.40, l’attenzione dei militari è stata richiamata dalla presenza di un uomo che, nei pressi del cosiddetto “Ponte degli Svizzeri”, lungo la strada provinciale 392, manifestava l’intenzione di compiere un gesto estremo.

Ricevuto l’allarme, una pattuglia si è immediatamente diretta sul posto. I carabinieri, resisi conto della delicatezza della situazione, hanno instaurato un dialogo con l’uomo, mantenendo un contatto costante e cercando di rassicurarlo. L’intervento si è svolto con grande sangue freddo e sensibilità, in un contesto particolarmente complesso e carico di tensione.

Grazie a una paziente e incisiva opera di persuasione, i militari sono riusciti a convincere l’uomo a desistere dai suoi propositi, riportando gradualmente la situazione sotto controllo e mettendolo in sicurezza.

Sul posto è quindi intervenuto il personale sanitario del 118, che ha preso in carico la persona e l’ha accompagnata presso l’ospedale di Sessa Aurunca per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’episodio si è concluso senza conseguenze per persone o cose. Determinante si è rivelata la tempestività della segnalazione e la professionalità dei Carabinieri intervenuti, il cui operato ha consentito di evitare un dramma e di assicurare all’uomo l’assistenza sanitaria necessaria.