Venerdì 20 marzo 2026 alle ore 19:00 al Teatro Città di Pace di Caserta la BCC Terra di Lavoro S. Vincenzo de’ Paoli presenta “Terra di donne”. A condurre l’evento sarà la giornalista Mariamichela Formisano di Capua il Luogo della Lingua Festival. Interverranno Raffaela Bussetti, Presidente Open Mind Asd di P.S., ospite speciale sarà la cantautrice Alessandra Tummolillo, Roberto Ricciardi, Presidente della BCC Terra di lavoro, Antonio Francese, Direttore Generale BCC Terra di Lavoro, Corrado Sorgente, Responsabile Risorse Umane e Comitato della Parità di Genere BCC Terra di Lavoro, Regia Rino Della Corte. Si parlerà di passione, sacrificio, talento, il volto bello della nostra terra.