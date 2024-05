TERREMOTO AI CAMPI FLEGREI

Napoli, 21 maggio 2024 – Dopo il terremoto di magnitudo 4.4 che ha colpito i Campi Flegrei ieri sera, 36 famiglie si trovano senza un tetto. La Prefettura di Napoli ha immediatamente attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi per gestire l’emergenza.

In risposta alla situazione critica, la Protezione Civile della Regione Campania ha richiesto l’invio urgente di 400 brandine, provenienti dalle strutture del Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Capua. Queste brandine sono destinate ai comuni di Bacoli e Pozzuoli, dove il terremoto ha causato danni significativi.

L’intervento, come comunicato dalla Prefettura di Napoli, ha un carattere preventivo, volto a garantire che le brandine siano immediatamente disponibili per la popolazione locale in caso di necessità. La notte scorsa, un’altra famiglia è stata sgomberata a Pozzuoli, portando il totale a 36 nuclei familiari senza casa.

Molti residenti dei Campi Flegrei hanno passato la notte in auto, come testimoniano le immagini di Mario Amitrano, riflettendo la paura e l’incertezza che il sisma ha generato. L’invio delle brandine rappresenta una misura fondamentale per offrire un minimo di conforto e sicurezza agli sfollati, in attesa di ulteriori sviluppi e di soluzioni più stabili.