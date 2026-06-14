Topi di appartamento si accaniscono sul parco. Svaligiati 4 appartamenti in due mesi

Maddaloni (CE) – Un parco che non trova pace il Valentino Center, area residenziale di Maddaloni al confine con Caserta.

Un parco che nel passato lontano e recente è stato teatro di morti avvenute per omicidio e suicidio da un po’ di tempo è diventato bersaglio di furti negli appartamenti.

I residenti denunciano che negli ultimi due mesi sono stati ben 4 gli appartamenti svaligiati.

Ultimo in ordine di tempo proprio la casa della vedova dell’infermiere Nicola De Luca, scomparso tragicamente nove mesi fa. Arrabbiata per aver perso a causa dei ladri anche gli ultimi ricordi affettivi del marito, Maria, nota e stimata infermiera di Maddaloni, chiede a gran voce maggiori controlli delle forze dell’ordine. Insieme al suo è stato svuotato anche un altro appartamento sullo stesso pianerottolo.

Un accanimento che non ha motivazioni e non si commenta. Rimane l’amaro in bocca per quanto si è perso. E la rabbia mista a tristezza per il torto subito.

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