Torna la rassegna ad ingresso libero “Racconti al femminile”

Dal 26 al 29 dicembre il Complesso monumentale di Santa Maria la Nova, in piazza Santa Maria la Nova 44 Napoli, ospita “Racconti al femminile”, la rassegna gratuita che esplora e celebra i nuovi linguaggi sonori plasmati dalle donne.

Giunta alla terza edizione, l’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli e rientra nel ricco cartellone di “Natale a Napoli”, offrendo a cittadini e visitatori un percorso musicale di grande qualità nel corso delle festività.

Dopo il successo degli anni scorsi, con l’alternanza sul palco di artiste del calibro di Nada, Cristina Donà, Amalia Gré, Rita Marcotulli, Lina Sastri, Patrizia Laquidara, Ebbanesis, Fatoumata Diawara, Wallis Bird, Andrea Motis e Marina Rei, “Racconti al femminile” consolida la propria missione: dare voce a storie, emozioni e messaggi di resistenza e bellezza attraverso l’arte delle donne, intrecciando la potenza della parola con l’universalità della melodia.

L’edizione 2025 propone quattro protagoniste di rilievo internazionale, ciascuna portatrice di un universo musicale unico:

26 dicembre – Beth Orton

La cantautrice inglese apre la rassegna con la sua poetica fusione di folk ed elettronica, tra chitarre acustiche, creando un’atmosfera intima e ipnotica;

27 dicembre – Ada Montellanico

Una delle artiste più amate e colte della scena jazz offre un concerto sospeso tra ricerca armonica e pura poesia, creando un ponte tra tradizione e improvvisazione;

28 dicembre – Ginevra Di Marco

La storica voce del Consorzio Suonatori Indipendenti porta sul palco una miscela potente di vitalità rock, tradizione popolare e impegno civile;

29 dicembre – Indra Rios-Moore

La vocalist newyorkese chiude il festival con il suo inconfondibile mix di jazz, soul e spiritualità, per un finale di intensa suggestione emotiva.

“‘Racconti al femminile’ – dichiara Ferdinando Tozzi, delegato del Sindaco di Napoli per l’industria musicale e l’audiovisivo – condivide in pieno lo spirito e la visione di ‘Napoli Città della Musica’, un progetto che non solo promuove la ricchezza creativa della nostra città, ma sostiene le molteplici forme attraverso cui la musica continua a rinnovarsi. Questa rassegna rappresenta, infatti, un viaggio nei linguaggi moderni, un percorso che attraversa le geografie sonore da una prospettiva femminile, dove esperienze, culture e sensibilità diverse si intrecciano, dando vita a narrazioni che parlano al presente e alla dimensione internazionale della musica. La scelta di ospitare grandi artiste come Beth Orton, Ada Montellanico, Ginevra Di Marco e Indra Rios-Moore nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova aggiunge un valore ulteriore: le sue sale, cariche di arte e bellezza, diventano un luogo di incontro tra patrimonio storico e creatività contemporanea, un contesto ideale per accogliere cittadini e visitatori e per ribadire il ruolo di Napoli come città della musica, sempre più aperta e internazionale”.

Tutti i concerti iniziano alle ore 19.00, con apertura cancelli alle ore 18.00.

La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite Eventbrite al link culturacomunedinapoli.eventbrite.com: ogni utente può prenotare fino a un massimo di 2 biglietti. Le prenotazioni aprono 7 giorni prima di ciascun evento e sono valide fino alle ore 18.45 del giorno del singolo evento: successivamente l’ingresso è consentito nel rispetto della fila, fino a esaurimento posti.