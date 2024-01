Marcianise travolto da una potente tragedia, é morto l’avvocato penalista e politico Massimo Golino di 53 anni, la famiglia addoloratissima: la madre Giovanna Abundo, le sorelle Imma e Rosanna, i nipoti e cugini.

Conosciuto da tutti nella sua città, una mente brillante, e dalle grandi capacità intellettive, capece di affrontare qualsiasi cosa. La sua morte é difficile da accettare per tutti, si ricorda di lui come un bravo professionista, e un abile politico, ma ad un uomo con un carriera così basta e l’apice del successo raggiunto perché avrebbe deciso di precipitarsi dal terrazzo del terzo piano di famiglia in via Manzoni a Marcianise?

Il motivo pare sia volato con lui, dalle testimonianze i famigliari sotto shock per il gesto, non se lo sono spiegati.

Si parla di lui come un uomo garbato, riservato, disponibile. Questo evento dovrebbe fare riflettere molti sul fatto, che nonostante la vasta carriera di una persona e il suo successo, non per forza all’interno di esso regna la felicità.

Prima di cercare il raggiungimento della “carriera” o obiettivo, é bene prendersi cura di noi stessi e di chi ci ama.

I funerali avranno luogo lunedì 15 gennaio alle ore 16.00 presso la Chiesa Madonna della Libera a Marcianise.