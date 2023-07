Tragico incidente ad Alife

Una notte drammatica dal punto di vista degli incidenti stradali in provincia di Caserta. Un altro sinistro si è verificato ad Alife dove un 65enne, Giancarlo Navarro, originario di San Potito e residente proprio ad Alife, ha perso la vita in seguito ad un violento impatto contro un muro.

Da quanto si apprende, l’uomo stava percorrendo via Vecchia per Alife quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del veicolo finendo la sua corsa contro un muro a margine della carreggiata.