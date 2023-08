TRAGICO INCIDENTE STRADALE, MUORE UOMO ORGINARIO DI CASERTA

Terribile tragedia, 32enne casertano muore in un incidente stradale. Si tratta di Samuel Del Sorbo, che in compagnia di altri amici in sella alla moto si era diretto nell’avellinese per una gita, quando si è scontrato contro un trattore della zona. L’impatto è stato tremendo.

Il giovane è deceduto sotto gli occhi increduli dei presenti. L’incidente stradale si è verificato ieri mattina, domenica 6 agosto 2023, intorno alle ore 11:00 sulla strada Provinciale nel Comune di Mugnano del Cardinale. Samuel viaggiava con la sua moto in compagnia di altri motociclisti – un gruppo proveniente da Caserta in direzione Monteforte .

Il 32enne è morto sul colpo a seguito dell’impatto. Il conducente del trattore, un 50enne, pare che non abbia riportato ferite. I sanitari del 118, intervenuti sul luogo del dramma, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane Samuel.

Samuel Del Sorbo era un tecnico informatico per Assicurazioni Generali a Napoli e svolgeva attività di consulenza. Disposta l’autopsia presso medicina legale del Moscati di Avellino.

Stando alle prime ricostruzioni, Samuel si sarebbe scontrato con un trattore, cadendo così dalla motocicletta e finendo sull’asfalto. Gravissime le ferite riportate, che non gli hanno lasciato scampo. Alla guida del trattore un 50enne del posto, che è rimasto illeso. Sequestrati sia la moto, sia il mezzo agricolo: la Procura di Avellino ha anche posto sotto sequestro il corpo del 32enne, che ora si trova all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, per l’autopsia che verrà effettuata nelle prossime ore. Sulla vicenda, indagano i carabinieri della compagnia di Baiano e gli agenti della municipale di Mugnano del Cardinale.

La scorsa notte, sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, in territorio di Mercato San Severino (Salerno), un 34enne di Santo Stefano del Sole, alla guida della sua moto, si è scontrato con un’auto diretta a Montoro con quattro giovani a bordo. Soccorso da sanitari e Vigili del Fuoco è stato trasferito in ospedale ad Avellino. Ha subito numerose ferite, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.

Soltanto un grande spavento per gli occupanti dell’auto. Nella notte tra sabato e domenica scorsi, un 34enne di Calabritto (Avellino) ha perso la vita alla guida del suo furgone precipitando da un viadotto della Fondo Valle Sele