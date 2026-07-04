Treni fermi per pauroso incendio.

Sistema ferroviario nord – sud paralizzato da un incendio nella stazione di Pontecagnano. L’incendio ha divorato due grandi alberi nella stazione di Pontecagnano, lambendo la linea ferroviaria, che e stata chiusa per consentire le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Le operazioni sono state complesse per la vicinanza della linea elettrica a 3000 volt. I treni sono stati tutti immediatamente fermati e il traffico ferroviario è andato in tilt. I ritardi si aggirano sui 200 minuti. Dalle 19.30 il traffico ferroviario è ripreso lentamente.

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