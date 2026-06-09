Tutto pronto per la V Edizione del Torneo H24 di Maddaloni

Maddaloni .Tutto pronto per la V edizione del Torneo di Calcetto H24 che si terra’ i giorni 13 e 14 Giugno sul campo Sabba sito a Maddaloni in Via Liberta’ n 38.
Il torneo , organizzato da Maikol Del Monaco e Antonio Sabba , come consueto si svolgera’ in due giorni e due notti, la finale e’ prevista per Domenica 14 Giugno alle 21.
Queste le 8 squadre che si sfideranno per l’ ambito trofeo :
Snai
Rione cucciarella
Profumo delle donne
Aut.di vico/ 22 store
Paper toys
New school San Nicola
Bellone costruzioni srls
I daviducci