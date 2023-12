Ultimo appuntamento dell’anno con Dialoghi con la Reggia. Il popolo del web ha scelto come argomento il restauro della Sala del Trono.

Lunedì 18 dicembre, alle ore 16, sui canali social del Museo ci sarà il consueto incontro mensile online con lo staff della Reggia di Caserta. L’iniziativa Dialoghi con la Reggia è nata del 2020 al fine di favorire il confronto con la collettività e condividere il percorso intrapreso dall’Istituto del MiC, in uno spirito partecipazione e responsabilità condivisa. Dagli account Facebook e YouTube della Reggia di Caserta si parlerà, questa volta, del restauro della Sala del Trono.

e opere in corso, già ultimate nelle Sale di Marte e Astrea, sono previste dal progetto di “Miglioramento dell’offerta museale” nell’ambito del Programma Operativo Complementare di azione e coesione 2014-2020 PON Cultura e Sviluppo 2014-2020. L’intervento nella Sala del Trono riguarda il consolidamento e il restauro degli apparati decorativi della volta e del pavimento dipinto. Il pubblico potrà virtualmente salire sul ponteggio, alto circa quindici metri, per vedere gli specialisti a lavoro.

Interverranno il direttore della Reggia di Caserta Tiziana Maffei, il professore Paolo Bensi, chimico e storico dell’arte dell’Università di Genova, il funzionario responsabile del Laboratorio di restauro Anna Manzone e la conservatrice beni architettonici del Laboratorio del CMR di Vicenza Sonia Cattazzo.

Questo grande salone, lungo oltre 40 metri, nel progetto di Luigi Vanvitelli era destinato alle pubbliche udienze. I lavori, iniziati dall’architetto Pietro Bianchi nel 1811, furono portati a termine soltanto nel 1845 dall’architetto Gaetano Genovese sotto il regno di Ferdinando II di Borbone, in occasione del Congresso degli scienziati italiani. Il fasto della corte borbonica è esibito attraverso l’abbondante uso dell’oro nelle decorazioni, che comprendono i medaglioni con i ritratti dei Re di Napoli sull’architrave e gli stemmi delle Province del Regno sulla volta, tra i finestroni. Sul fondo della sala, in origine collocato su un basamento rialzato, è il trono in legno intagliato e dorato, rivestito in velluto celeste. La volta, affrescata da Gennaro Maldarelli nel 1844, rappresenta La posa della prima pietra del Palazzo Reale, avvenuta il 20 gennaio 1752 in occasione del 36esimo compleanno del re. È raffigurata tutta la corte raccolta per l’evento, con il re Carlo, la regina Maria Amalia, il Ministro Tanucci e Luigi Vanvitelli in primo piano.

Il Museo, bene Unesco, apre ancora una volta Dialoghi con la Reggia agli interventi diretti del pubblico. Candidandosi via mail, sarà possibile accedere alla diretta sul web con un proprio contributo, della durata di massimo 5 minuti, per avanzare proposte o chiedere chiarimenti allo staff museale sul restauro in corso. Le richieste di intervento andranno inviate via mail a re-ce.comunicazione@cultura. gov.it , entro le 12 di domenica 17 dicembre. Dovranno contenere informazioni circa il contenuto del proprio intervento, i dati anagrafici del richiedente e un contatto telefonico. Sarà cura della Reggia di Caserta, nel caso di ricezione di un numero troppo elevato di richieste, selezionare i contributi. I candidati prescelti verranno contattati e verranno loro fornite tutte le indicazioni tecniche per accedere alla diretta come relatori.

Come di consueto, per tutto il pubblico del web, sarà possibile invece porre domande nei commenti nel corso della diretta. L’appuntamento è il 18 dicembre alle ore 16 sulle pagine Facebook e YouTube del Museo.