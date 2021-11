Ultimo ballo in maschera: ecco i prossimi appuntamenti

Ultimo Ballo in Maschera si preparano le serate del 18 e 26 novembre 2021 dopo il successo del 4 novembre al Museo Archeologico Calatia di Maddaloni

Continuano gli appuntamenti della rassegna “«Ultimo Ballo in Maschera» ritorno e presenza sul territorio”, nata da un’idea ed è diretta dal Maestro Michele Letizia (in arte Michail Benois Letizià), che proseguirà fino al 12 febbraio 2022 e si realizza nella splendida cornice del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni.

Prossimi appuntamenti, in sequenza sono il 18 e il 26 novembre 2021. Il 18 novembre 2021 con la terza serata dalle ore 16.00 alle 19.30 con la Performance musicale del soprano Maria Grazia Letizia. A seguire, nella stessa serata, la presentazione di Autori e libri, ovvero Marcello Caroti con il libro “GARIBALDI IL PRIMO FASCISTA” e Rosario De Simone con il libro “GARIBALDI E’ STATO UCCISO A CASERTA”.

A distanza di una settimana circa vi è il successivo appuntamento del 26 novembre 2021 con la quarta serata. Il 26 novembre, sempre dalle 16.00 alle 19.30, sarà la volta della Performance di danza “ OSSESSIONE “ a cura di PROTAGONISTI BALLET coreografia di Monica Moraldo e nel corso della serata ci sarà la presentazione di Autori e libri, ovvero Francesco De Rosa con il libro “LE DONNE ASSASSINE” e Ferdinando Terlizzi con il libro “VITTIME ASSASSINI PROCESSI”.

Organizzatori della rassegna sono l’U.N.A.C. Regione Campania e il Polo Museale della Campania (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per il tramite del Museo Archeologico Calatia di Maddaloni. Molte le Istituzioni e gli enti pubblici e privati patrocinanti e partner, come esposti nell’artistica locandina della programmazione che vede nella giornalista Lucia Grimaldi la presentatrice degli eventi.

Intanto più che soddisfacente, oltre le aspettative e con un notevole concorso di pubblico si è conclusa il 4 novembre 2021 la seconda serata della rassegna. L’evento presentato dalla giornalista Lucia Grimaldi ha visto la presentazione del libro di Monica Ippolito dal titolo “Il coraggio di vivere la politica” e quello di Salvatore Napolitano dal titolo “La giustizia capovolta”.

La prima ha riferito della sua esperienza politica e amministrativa, le difficoltà e le problematiche del fare politica nel territorio casertano e delle esposizione a cui suo malgrado è costretto a far fronte chi si impegna nel bene comune a maggior ragione se donna.

Il tutto tale da sfociare anche in vicende giudiziarie che è stato poi il tema maggiormente affrontato dall’altro autore, Salvatore Napolitano. Lungaggini e problematiche di una giustizia da snellire sono stato il filo conduttore del suo intervento.

A questa duplice presentazione si sono aggiunte le presentazioni di altre due interessanti iniziative, ovvero quella della “Casetta Libri” a cura di Assunta Aulicino per la promozione della lettura soprattutto nelle giovani generazioni e quella di “Progetto Biblioteca” a cura di Enzo Razzano che ha parlato della Biblioteca intitolata al prof. Michele Vigliotti a Cervino e delle attività connesse.

Anche l’amministrazione comunale di Maddaloni, patrocinante con altri istituzioni, è stata presente con l’intervento del vice sindaco Gigi (Luigi) Bove.

Si ricorda che la rassegna comprende anche la Mostra d’Arte Contemporanea a cura di Luigi Fusco, con le opere delle seguenti maestranze: Beatrix Jessica Jaeger, Michail Benois Letizià, Gabriella Ciaramella, Antonio Scaramella, Anna Maria Zoppi, Luciano Romualdo, Speranza Maiello, Angelo Coppola, Aurelio Gomes, Assunta Mauro, Stefano Visco, Ivana Storto e Laura Polise.

I contributi fotografici e video sono a cura di Michele Pagliaro. Per aggiornamenti si rimanda alla pagina social https://www.facebook.com/ultimoballoinmaschera o mail a [email protected].