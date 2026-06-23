Un angolo di cultura ed arte

A due passi dalla stazione di Santa Maria Capua Vetere padroneggia un esplosivo angolo di cultura, che da qualche anno, sta raccogliendo consensi dei tanti di ogni età, che vogliono stare insieme, in uno spazio, dove cultura ed arte, si fondono in un simbiosi di maschere vite, storie, esperienze amicizie e tant’altro. Sei serate di spettacolo, hanno concluso un anno accademico ricco di emozioni. È difficile definirli “saggio di fine anno”, se non altro, perché ciò portato sul palco sono stati capolavori impegnativi, degne solo di essere rappresentati da attori professionisti. HENNA TEATRO E ARTE, diretto dalle attrici Daria D’ Amore e Chiara di Bernardo e dal maestro d’ arte pittorica e scenografo Mauro, è una realtà che da solo qualche anno è presente nella città di Santa Maria Capua Vetere e già se ne sente molto parlare. RUMORI FUORI SCENA di Michael Frayn, SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE E FAVOLE IN SOFFITTA, sono state le opere che hanno tenuto impegnati bambini ed adulti per questo Saggio.

Amelia Valletta ci ha concesso un’intervista in esclusiva ed ha dichiarato – A settant’anni ancora ho l’ entusiasmo di mettermi in gioco e mentre lo scorso anno ero impegnata in ARSENICO E MERLETTI, quest’anno il mio cuore ha battuto, nella commedia RUMORI FUORI SCENA, interpretando il doppio ruolo di una decaduta impresaria e della domestica distratta e smemorata amante delle sardine, cibo che preferisce ad ogni altro. I sold out nelle due serate dedicate, hanno emozionato noi tutti attori e le registe Daria e Chiaro, che hanno svolto un duro lavoro, con maestria, dedizione e ricerca.