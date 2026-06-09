Un evento per ricordare Padre Francesco Mercorio

Maddaloni (CE) – La comunità di Santa Margherita si prepara a vivere un momento di intensa partecipazione spirituale e culturale con l’iniziativa dedicata a Padre Francesco Mercorio, figura profondamente radicata nella memoria collettiva e nella tradizione religiosa locale. L’appuntamento, previsto per giovedì 18 giugno alle ore 20.00 presso la Parrocchia di Santa Margherita, si presenta come un’occasione per ripercorrere la vita, le opere e le testimonianze legate a un uomo che, per molti, ha rappresentato un punto di riferimento di fede e di grazia.

L’evento, dal titolo “Nu muorz’e paravise”, richiama immediatamente un immaginario popolare e affettivo, capace di evocare la dimensione semplice e profonda della religiosità vissuta nella quotidianità. La scelta di un’espressione dialettale non è casuale: essa restituisce il legame autentico tra la figura di Padre Mercorio e la comunità che lo ha conosciuto, seguito e custodito nella memoria. Il sottotitolo, “Morte e miracoli di Padre Francesco Mercorio da Maddaloni”, suggerisce un percorso narrativo che intreccia biografia, devozione e testimonianze, offrendo ai partecipanti la possibilità di avvicinarsi non solo alla storia personale del religioso, ma anche all’impatto che la sua presenza ha avuto nel vissuto di tante persone.

La locandina dell’iniziativa, che unisce immagini del volto del religioso e scorci architettonici legati ai luoghi della sua vita, sottolinea il radicamento territoriale della sua esperienza spirituale. Le fotografie della chiesa e degli edifici storici richiamano un contesto che non è solo geografico, ma anche simbolico: un ambiente in cui la fede si intreccia con la storia, la memoria e l’identità di una comunità che continua a riconoscersi in quei luoghi e in quelle figure.

L’incontro si propone di raccogliere e condividere testimonianze che, nel tempo, hanno contribuito a costruire l’immagine di Padre Mercorio come uomo di fede, capace di accompagnare le persone nei momenti di fragilità e di offrire un esempio di dedizione e spiritualità. Non si tratta soltanto di un ricordo, ma di un atto collettivo di custodia della memoria, attraverso il quale la comunità rinnova il proprio legame con una figura che ha lasciato un segno profondo nella vita religiosa locale.

L’invito a partecipare, ripetuto nella locandina, non è un semplice richiamo formale, ma un’esortazione a condividere un momento di riflessione e di comunione. L’evento si configura come un’occasione per ritrovarsi, per ascoltare, per riconoscere il valore delle storie che attraversano le generazioni e che continuano a parlare anche a distanza di tempo. In un contesto in cui la memoria rischia spesso di disperdersi, iniziative come questa assumono un significato particolare, perché restituiscono alla comunità la possibilità di riconoscersi in un patrimonio spirituale comune.

La serata del 18 giugno si annuncia dunque come un momento di partecipazione intensa, in cui la memoria di Padre Francesco Mercorio potrà essere riletta e condivisa attraverso le voci di chi ne ha custodito il ricordo. Un’occasione per riaffermare il valore della testimonianza, della fede e della storia collettiva, in un luogo che continua a rappresentare il cuore pulsante della vita religiosa della comunità.