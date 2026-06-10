Una finestra sulla D (resoconto n.13)

Un po’ di risultati, tra playoff, playout e “poule scudetto”:

Poule scudetto, triangolari, girone 1:

TREVISO-VADO 3-3

F.CARATESE-TREVISO 2-0

VADO-F.CARATESE 3-0

(VADO 4punti; F.CARATESE 3p.; TREVISO 1p.)

Poule scudetto, triangolari, girone 2:

OSTIAMARE-DESENZANO 0-2

GROSSETO-OSTIAMARE 2-3

DESENZANO-GROSSETO 0-1

(DESENZANO 3punti; OSTIAMARE 3p.; GROSSETO 3p.)

Poule scudetto, triangolari, girone 3:

BARLETTA-SAVOIA 2-1

SAVOIA-SCAFATESE 1-4

SCAFATESE-BARLETTA 1-1

(SCAFATESE 4punti; BARLETTA 4p; SAVOIA 0p.)

Poule scudetto, semifinali:

BARLETTA-VADO 2-1;0-2

DESENZANO-SCAFATESE 1-1;0-1

Poule scudetto, finale:

VADO-SCAFATESE 0-6

Eh, sì. Avete letto bene: la Scafatese ha rifilato, tra l’altro in una finale, ben 6 reti al Vado. In questo modo, i salernitani hanno meritato di vincere lo scudetto dilettanti dopo aver dominato il proprio girone di appartenenza. Con questa squadra e con questi risultati si potrebbe fare bene anche in serie C. Bene anche il Barletta, mentre il Savoia era già con la testa fra le vacanze.

Semifinali playoff girone G:

TRASTEVERE-ALBALONGA 2-0

MONASTIR-FLAMINIA 3-3 (MONASTIR avanti per migliore classifica)

Finale playoff girone G:

TRASTEVERE-MONASTIR 0-1

(SCAFATESE già promossa)

Playout girone G:

ISCHIA-OLBIA 2-1

ANZIO-MONTEROTONDO 2-1

(MONTEROTONDO, OLBIA, MONTESPACCATO, CASSINO retrocesse in Eccellenza)

Nei playoff del girone G si segnala la sorpresa Monastir. I sardi superano in finale i grandi favoriti della Trastevere e sperano molto flebilmente in un ripescaggio in C. Ricordiamo, infatti, che vincere i playoff del proprio raggruppamento non equivale a promozione diretta, ma ad occupare un piazzamento utile per un eventuale ripescaggio. A calce dell’articolo faremo la classifica di tutte le vincenti dei playoff.

Torniamo al girone G, quello delle squadre laziali, sarde e campane. Nei playout di salvezza, missione compiuta per l’Ischia, che batte l’Olbia (derby delle bellezze paesaggistiche) e rimane così fra i dilettanti.

Semifinali playoff girone H:

MARTINA-NARDO’ 2-1

FASANO-PAGANESE 1-2

Finale playoff girone H:

MARTINA-PAGANESE 0-1

(BARLETTA già promossa)

Playout girone H:

SARNESE-POMPEI 2-1

NOLA-HERACLEA 1-1 (NOLA salva per miglior classifica)

(HERACLEA, POMPEI, FERRANDINA, ACERRANA retrocesse in Eccellenza)

La Paganese vince i playoff partendo da sfavorita. Due successi in trasferta consentono così ai salernitani di inserirsi nella graduatoria ripescaggi. Ci vorrebbe, però, una gran dose di fortuna e sperare che scenda il diluvio universale fra le squadre di C. Si salvano Sarnese, contro un disperato Pompei, e Nola, che potranno così giocare un altro anno fra i dilettanti.

Semifinali playoff girone I:

NISSA-GELBISON 4-0

REGGINA-ATH.PALERMO 1-0

Finale playoff girone I:

NISSA-REGGINA 0-0 (NISSA vittoriosa per miglior classifica)

(SAVOIA già promossa)

Playout girone I:

VIBONESE-ACIREALE 1-0

RAGUSA-MESSINA 0-0 (RAGUSA salva per miglior classifica)

(MESSINA, ACIREALE, SANCATALDESE, PATERNO’ retrocesse in Eccellenza)

Niente da fare per la Reggina: sarà un altro anno di D. Accenderà, infatti, un lumicino di speranza il Nissa. Ne fa spese anche il Gelbison, che capitola contro la squadra siciliana 0-4 nelle semifinali. Per il discorso salvezza, seconda retrocessione consecutiva per il Messina. I siciliani, in evidente crisi societaria, perdono anche stavolta il playout (dopo quello di C contro il Foggia l’anno scorso) ed ora dovranno per forza di cose rifondare una società che all’inizio degli anni 2000 calcava i campi della serie A. Purtroppo succede: è la vita.

Come promesso, chiudiamo con la graduatoria nazionale delle vittoriose ai playoff:

1 TERAMO

2 LIGORNA

3 NISSA

4 PIACENZA

5 LEGNAGO SALUS

6 CHIEVO VR

7 PAGANESE

8 SERAVEZZA

9 MONASTIR

I criteri di ripescaggio in serie C non vedono comunque la preferenza di queste squadre. In caso di non iscrizione di una squadra di terza serie, infatti, hanno il diritto di ripescaggio: prima, una nuova seconda squadra di serie A (se il team di serie A fa richiesta, per ora nessuna sembra essere intenzionata); poi una delle retrocesse dalla C; poi ancora si può passare a scorrere questa graduatoria e per ultimo il diritto spetterebbe ad una U23 iscritta alla D (unico caso il Milan Futuro). Il Teramo primo, quindi, ha grandi possibilità di essere ripescato. Molto indietro e quasi senza speranza è la Paganese, che dovrebbe sperare in un’ecatombe. Per ora, l’unico team che non si iscriverà al 100% è la Ternana, con possibile riammissione in terza serie del Foggia (retrocessa dalla C quest’anno). Per le altre squadre si attenderà il 16 giugno, data del termine delle iscrizioni. Solo dopo quella data si saprà il numero di posti da colmare e procedere così con altri ripescaggi.

Un’altra stagione di serie D si è così conclusa. Si spera che la prossima continui a suscitare nell’animo dei tifosi entusiasmo, gioia, speranza e tanti altri sentimenti che rendono la quarta serie italiana spettacolare, unica e avvincente.