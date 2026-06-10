“Una giornata al borgo” con Roberto Colella

Vivere il tempo con un’altra velocità, ascoltare il silenzio di antichi vicoli, ritrovare il gusto delle relazioni e del cibo genuino. È questo il cuore di “Una giornata al borgo”, l’iniziativa in programma domenica 14 giugno a Serramezzana, uno dei “gioielli minori” ma più autentici del Cilento.

Un appuntamento pensato per (ri)scoprire un territorio ricco di bellezze naturali e storiche, dove le antiche tradizioni si tramandano ancora oggi nel rispetto dei luoghi e delle comunità locali. Un invito ad abitare il borgo, non solo a visitarlo.

IL PROGRAMMA – Due momenti distinti, uniti dallo stesso filo rosso: convivialità, arte del cibo, scoperta del borgo e musica cantautorale.

Si parte alle 13:00 presso The Finch – Cilento Country House, con “Il pranzo per farli conoscere”. Un’esperienza a tavola che va oltre il semplice pasto: protagonisti saranno il musicista Roberto Colella e il produttore di mirto distillato Danilo Porro, ospiti di Max e Cate. Il pranzo, curato dallo chef Andrea Squillaro con la conduzione di Davide DDL, unirà gastronomia d’autore, racconto e intrattenimento, in un clima di autentica condivisione. Questa iniziativa ha raggiunto già il massimo dei partecipanti possibili.

Nel pomeriggio, dalle 17:00, l’appuntamento si sposta presso il Municipio di Serramezzana (Via Roma 1) per “Storie e sentieri”: una passeggiata narrata alla scoperta del borgo e del suo immaginario. A guidare i partecipanti sarà Anna Acquaviva (già Sindaco di Serramezzana), in un percorso che intreccia storia locale, paesaggio e memoria con note musicali finali del cantautore Roberto Colella.



Per partecipare a questa iniziativa è necessaria la prenotazione cliccando a questo link .

VALORI E TERRITORIO – «Non vogliamo proporre un evento “usa e getta” – spiegano gli organizzatori – ma un’esperienza che lasci traccia, nel cuore e nel rispetto di chi abita questi luoghi ogni giorno. La bellezza di Serramezzana si custodisce vivendola con lentezza».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio desiderio di valorizzazione dei borghi cilentani, lontano dal turismo di massa: un turismo consapevole, che sceglie la qualità del tempo, la relazione con gli abitanti, l’ascolto della natura e delle storie.

Il progetto è finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU, nell’ambito del PNRR, tramite l’incentivo Imprese Borghi, promosso dal MIC.

Info & contatti

unagiornataalborgo@gmail.com

https://www.instagram.com/restaqui.serramezzana