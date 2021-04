Uragano Insigne sulla Lazio, finisce 5-2 per gli azzurri

Una bella gara quella del 22 aprile andata in scena al Maradona, finisce 5-2 per un ottimo Napoli che ha dimostrato di essere in ottima forma. Adesso gli azzurri sono a meno 3 dal secondo posto in classifica occupato dal Milan, la sfida viene decisa da un super Insigne che prima sblocca la gara su rigore molto dubbio, ma il colpo di genio lo ha nelle ripresa, quando con un tocco morbido batte incolpevole Reina. Serata storica anche per Mertens che con un goal è diventato il miglior marcatore del Napoli in serie a, goal dedicato alla nonna scomparsa. Segnano anche Politano ed Osimhen per gli azzurri, mentre per la Lazio Immobile e Milinkovic-Savic