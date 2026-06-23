V edizione di GCDANCE SUMMER AUDITIONS. Villa Avellino luogo d’incontro per protagonisti internazionali del mondo della danza con la

Dal 30 giugno al 4 luglio 2026 Pozzuoli diventa luogo d’incontro per protagonisti internazionali del mondo della danza con la V edizione di GCDANCE SUMMER AUDITIONS

Cinque giorni con 120 danzatori di oltre 25 nazionalità e più di 40 tra direttori artistici, ospiti internazionali, coach e artisti di fama mondiale con il momento culminante sul Belvedere di Villa Avellino per “Una serata di Gala” venerdì 3 luglio

Si terrà dal 30 giugno al 4 luglio 2026, nella città di Pozzuoli, in provincia di Napoli, la quinta edizione di GCDANCE SUMMER AUDITIONS che trasformerà per cinque giorni il territorio flegreo in un punto d’incontro internazionale per il settore della danza. L’evento, tra i più importanti dedicati alla danza nel mondo, è organizzato da GCDANCEVENTS, l’agenzia fondata e diretta da Giuseppe Canale, con l’obiettivo di creare connessioni concrete tra giovani talenti e alcune delle più prestigiose istituzioni artistiche del panorama mondiale offrendo crescita artistica e reali opportunità di carriera, come accaduto in passato con contratti professionali in compagnie internazionali, ammissioni in accademie di alto livello, collaborazioni artistiche e tournée internazionali.

Quest’anno l’evento accoglierà 120 danzatori provenienti da oltre 25 nazionalità e più di 40 tra direttori artistici, ospiti internazionali, coach e artisti di fama mondiale, confermando la crescita costante del progetto e il suo posizionamento tra gli appuntamenti di riferimento del settore.

La sede principale dell’evento sarà ArtGarage (Via Bognar, 21), centro culturale e artistico situato a Pozzuoli e diretto da Emma Cianchi , da anni punto di riferimento per la ricerca artistica e la formazione performativa sul territorio. ArtGarage ospiterà, infatti, gran parte delle attività didattiche, delle audizioni e delle sessioni artistiche, diventando il cuore pulsante della manifestazione.

Nel corso dei cinque giorni, i partecipanti avranno l’opportunità di lavorare direttamente con direttori di compagnie e accademie internazionali attraverso: masterclass intensive – coaching individuale e di gruppo -audizioni ufficiali – sessioni di mentoring artistico e professionale.

A rendere l’evento ancora più speciale è “Una Serata di Gala”, il gala internazionale che rappresenta il momento culminante della manifestazione (25 euro per il pubblico e 10 euro per le scuole di danza e i ballerini, senza limiti di età). Giunto alla sua seconda edizione e grazie al patrocinio morale e al supporto del Comune di Pozzuoli, la serata ospiterà alcuni tra i più prestigiosi artisti del panorama internazionale della danza .

Tra gli ospiti principali figurano Iana Salenko e Marian Walter, primi ballerini dello Staatsballett Berlin, oltre ad Angelo Greco, che si esibirà insieme a un gruppo di principal dancers del suo nuovo progetto Angelo Greco & Co, composto da artisti provenienti da compagnie di altissimo livello come Houston Ballet e San Francisco Ballet.

Saranno inoltre presenti Rosario Guerra e Giada Zanotti, solisti del Ballet Basel, così come Alessandro Giaquinto e Giovanni Borriello, artisti freelance attivi a livello internazionale. A rappresentare il territorio e il sostegno artistico locale ci saranno anche ArtGarage Dance Co, diretta da Emma Cianchi, e Cornelia Dance Co, diretta da Nyko Piscopo.

Il programma della serata alternerà grandi pagine del repertorio classico e neoclassico a creazioni contemporanee realizzate appositamente per l’occasione. Particolare attesa è riservata ad alcuni importanti estratti del repertorio americano, presentati grazie all’esclusiva autorizzazione di prestigiose fondazioni statunitensi legate all’eredità artistica di grandi nomi della danza, tra cui George Balanchine, Stanton Welch AM e Gerald Arpino.

Partner dell’evento: ArtGarage, Boccuccia di Rosa, Pasticceria Del Giudice, Residence Villa Avellino, Itinera Scuola Online e Gay-Odin.

Info per l’acquisto dei biglietti di “Una serata di Gala”:

https://www.vivaticket.com/it/ticket/una-serata-di-gala/299668 )