Caserta. La voglia di ritornare a vivere delle persone non fa sconti . Pensate che in solo 15 minuti si sono registrati al sito per la vaccinazione circa 16000 persone delle quali ben 6000 sono già’ riusciti a prenotarsi.

La struttura operativa Sani. arp , come in precedenza ha garantito la piena funzionalità’ e regolarità’ del processo.