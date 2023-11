Rosanna Oliviero indagata per l’omicidio del compagno Rino Pezzullo a Vairano Patenora, ha avuto concesso, dal Tribunale di Napoli, il beneficio degli arresti domiciliari.

La donna ha respinto ogni accusa davanti ai giudici affermando che il compagno non ha mai subito violenza da parte sua.

I fatti della vicenda risalgono allo scorso giugno, durante una violenta lite tra i due, avuta inizio tra le vie cittadine e poi finita nell’abitazione, di cui la fine é stata culminata con la morte dell’uomo.

Le indagini stanno ancora proseguendo minuziosamente per non lasciare in dettagliato nessun aspetto della vicenda.

La relazione tecnica medico-legale redatta dalla Procura, ha evidenziato numerose ecchimosi sul corpo della vittima, una grave lesione cranica ed emorragia subdurale omolaterale.

La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, esclude l’ipotesi di una caduta accidentale, indicando invece un colpo al volto come causa della morte di Rino Pezzullo.