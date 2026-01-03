Valico di Rafah, nuove direttive

📍 Primo:

Il valico di Rafah sarà aperto in entrambe le direzioni (uscita e ingresso) a partire da lunedì o martedì prossimo, se Dio vuole.

Eventuali aggiornamenti saranno annunciati durante questa settimana.

📍 Secondo: Categorie autorizzate a lasciare Gaza (in ordine di priorità):

Pazienti e feriti.

Cittadini egiziani registrati presso il Ministero degli Affari Esteri egiziano.

🔴 Nota importante: Pazienti e feriti devono essere in possesso di una prescrizione medica ufficiale (non il Modulo n. 1) e i loro nomi devono essere registrati nel sistema del Ministero della Salute.

Titolari di permessi di soggiorno internazionali registrati.

Studenti con lettere di ammissione all’università provenienti da fuori la Striscia di Gaza.

📍 Terzo:

Per coloro che rientrano nelle categorie sopra menzionate e non sono in possesso di passaporto, una delegazione dell’Ambasciata Palestinese sarà presente al valico. Al paziente verrà rilasciato un permesso di ingresso per il lato egiziano. All’arrivo al Cairo, dovranno recarsi all’Ambasciata Palestinese per ottenere un passaporto ufficiale.

📍 Quarto: Meccanismo per l’uscita e l’ingresso a Gaza:

L’uscita avverrà tramite veicoli, autobus e ambulanze coordinati e passerà attraverso un checkpoint israeliano (purtroppo), con controlli di sicurezza all’uscita e all’ingresso.

⚠️ Avviso importante: si consiglia a chiunque abbia problemi di sicurezza o sia ricercato dall’occupazione di non tornare a Gaza.

📍 Quinto:

❌ Non è previsto alcun coordinamento retribuito.

⚠️ Sconsigliamo vivamente di pagare denaro a qualsiasi persona o entità che affermi di essere il coordinatore.

Nessun coordinamento, nessun denaro e attenzione a ladri e truffatori.

In seguito, chiunque desideri lasciare Gaza in sicurezza potrà farlo attraverso un checkpoint israeliano in fase di allestimento vicino al valico di Rafah, sul lato di Gaza.

📍 Sesto: Per quanto riguarda coloro che tornano a Gaza:

Chiunque si sia registrato presso l’Ambasciata Palestinese al Cairo riceverà un messaggio che lo invita a recarsi al punto di ritorno designato.

🧳 È consentito un solo bagaglio a persona.

È vietato portare più di un bagaglio. Si consiglia a chiunque abbia bagagli in eccesso di affidarli a una persona di fiducia al Cairo per evitare confische o distruzioni.

📍 Settimo:

Non vi è alcun obbligo per chiunque si trovi attualmente fuori da Gaza di tornare.

Tuttavia:

Chiunque risieda in ospedali, appartamenti o edifici di proprietà di enti governativi egiziani deve tornare a Gaza o trovare un alloggio sicuro in Egitto.

⚠️ Chiunque violi queste norme sarà soggetto a espulsione immediata, senza alcun rimpatrio forzato a Gaza.

📍 Ottavo:

Per i nostri fratelli e sorelle attualmente fuori dall’Egitto che desiderano tornare a Gaza, la procedura è attualmente difficile, ma si stanno prendendo accordi per loro nella prossima fase.

📍 Nono:

Il valico di Rafah sarà gestito da:

Parte palestinese: Autorità Nazionale Palestinese

Parte egiziana: Autorità egiziane

Sotto la supervisione dell’Unione Europea

🔔 Nota finale:

Queste sono le informazioni disponibili finora. Eventuali aggiornamenti saranno pubblicati immediatamente.

Ribadiamo:

❌ Non versare denaro

❌ Nessun accordo

❌ Attenzione ai truffatori, soprattutto a quelli che affermano di poter far uscire mogli o famiglie in cambio di denaro.