Via Ferrante.Una buca che sembra non vedere nessuno

Di Simona Tartaglione

Caserta. Solo un’ Amministrazione ” distratta” può’ non accorgersi della pericolosità della buca enorme che si è aperta nel basolato della centralissima Via Ferrante ,luogo di movida nei fine settimana per i giovani casertani e non solo.

A segnalarlo alla nostra redazione sono stati ,oltre che ai residenti, anche alcuni commercianti della strada che ci hanno raccontato di persone inciampate e di disagi enormi per chi via Ferrante la percorre in bici .

Speriamo in un intervento immediato dell’ Assessore di competenza e soprattutto speriamo che lo stesso presto possa fare in modo di ripristinare uno stato di civiltà e sicurezza per i cittadini .