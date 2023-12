( VIDEO) UNA NUOVA AMBULANZA PER LA CROCE ROSSA-CASERTA. STAMATTINA L’ INAUGURAZIONE

Caserta. Giornata di festa per l’intero staff della Croce Rossa – Comitato di Caserta . Nella mattinata di oggi , venerdi 15 dicembre 2023 ,presso la sede di via Petrarelle-Vicolo Pacifico, alla presenza di tanti volontari , il Presidente della CRI-Caserta Teresa Natale ha ufficialmente presentato alla stampa e ai numerosi presenti una nuova Ambulanza

La manifestazione inaugurale si è tenuta alla presenza di Maria Luisa Borzacchiello delegata area salute CRI che si è cimentata anche in un giro bene augurante del nuovo mezzo .

“Stavamo aspettando questo giorno da ben 6 anni – ha dichiarato il Presidente Teresa Natale– sono felice ,soddisfatta e orgogliosa ,si tratta della settima ambulanza a disposizione della cittadinanza . Voglio ringraziare – ha concluso – tutti coloro i quali hanno contribuito affinché il sogno si potesse realizzare .

L’evento si è chiuso con il tradizionale brindisi e un piccolo buffet in uso per occasioni speciali come quella di stamattina .

