Vurria sape’. La hit dell’estate porta la firma di due giovani musicisti maddalonesi

Maddaloni (CE)- “Vurria sape’” è il titolo del brano che uscirà il 26 giugno a mezzanotte. Una hit estiva firmata da due talenti maddalonesi che, trascorsa l’infanzia insieme, si sono persi di vista per un lungo periodo per poi ritrovarsi e comporre questo pezzo fresco, orecchiabile e d’impatto, una canzone che resta e ha tutte le note in regola per diventare il tormentone dell’estate 2026. La voce e la penna sono di Aldo Nappo, nome noto ai più per la sua partecipazione a “Ti lascio una canzone” condotto da Antonella Clerici in prima serata il sabato su Rai 1 quando era molto piccolo ma abbastanza grande per duettare con artisti del calibro di Massimo Ranieri, Albano e tanti altri. La produzione e l’arrangiamento magistrale sono firmati da Baddy, all’anagrafe Giuseppe Ferraro, che ha curato le chitarre e ha contribuito alla stesura del testo. I due, pur avendo optato per un brano fatto completamente in digitale, hanno voluto lasciare una traccia analogica affidata alle sapienti mani di Nicola Zechender, bassista che ha dato un valore aggiunto con ritmo e armonia e che vanta molte collaborazioni, ultima ma non ultima quella con Franco Ricciardi. Per mix e master il tutto è stato affidato a Luca De Gregorio, ingegnere del suono specializzato in recording, mixing e mastering, con numerosi dischi d’oro e di platino all’attivo. In vista dell’uscita del brano è previsto anche un video musicale disponibile dal 27 giugno su YouTube, realizzato da Riccardo Avitabile che ne ha curato la regia, con direzione della fotografia di Savia Manco e fotografia di Rita Barletta, mentre la distribuzione è affidata ad Altafonte, gruppo Sony Music Italia. Non ci resta che fare il conto alla rovescia e incrociare le dita per questo inizio di due giovani talenti maddalonesi.

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