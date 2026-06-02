XII Trofeo Luigi Pratizzoli a Parma

PARMA, 2 giugno – Nel primo pomeriggio si sono concluse le gare del XII Trofeo Luigi Pratizzoli, manifestazione per rappresentative regionali cadetti. La vittoria finale è andata alla Toscana, davanti a Piemonte e Veneto. La Campania ha chiuso al 14° posto. Per la rappresentativa campana sono arrivati due importanti risultati individuali. Negli 80 metri ostacoli successo di Antonia Franza (classe 2011), portacolori della Running Club Napoli, che con l’eccellente tempo di 11”74 ha conquistato il gradino più alto del podio. Per la giovanissima atleta di San Marzano sul Sarno, allenata da Carla Sessa, si è trattato di una vittoria che può essere considerata una sorpresa soltanto per chi l’ha vista tagliare per prima il traguardo. Non lo è certamente per chi ha lavorato con lei e ha creduto nelle sue qualità. Un successo costruito con impegno e determinazione, che proietta l’ostacolista ai vertici nazionali della categoria. Secondo e terzo gradino del podio per Elena Pane 11”95 (SiSiSport) e Ilaria Cuochi 12’09 (La Fratellanza 1874) Grande soddisfazione anche nel mezzofondo grazie al terzo posto di Luigi Giannotti nei 2000 metri, conclusi in 5’47”14. La gara dell’atleta campano è stata una vera prova di carattere: una corsa affrontata con tenacia, superando stanchezza e difficoltà senza mai arrendersi. L’atleta della Caivano Runners, allenato da Peppe Biello, ha migliorato il proprio personale di circa cinque secondi. Davanti a lui soltanto due prestazioni di assoluto valore: Francesco Calamaio (Atletica Calenzano), vincitore in 5’35”38, e Davide Gabassi (Libertas Friuli Palmanova), secondo in 5’42”68. È giusto sottolineare come il Trofeo Luigi Pratizzoli, giunto alla sua dodicesima edizione e andato in scena a Parma sul Campo Scuola “L. Grossi”, resti una manifestazione unica nel suo genere nel panorama nazionale dell’atletica giovanile.