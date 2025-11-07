12 patenti ritirate per guida al telefono

Maddaloni (CE) – Una stretta senza precedenti quella che si sta avendo nella città di Maddaloni, tra i comuni più grandi della provincia di Caserta, sotto l’aspetto del rispetto del codice della strada. Grazie alle assunzioni di nuovi agenti di polizia municipale, che hanno portato nuove energie all’interno del comando, il controllo del vasto territorio di questo comune è diventato capillare.

Nel mirino sono finite le cosiddette “soste selvagge”, con elevazioni di un gran numero di multe per soste fuori dagli stalli, autoveicoli privi di disco orario e mancato pagamento della tariffa dovuta sulle strisce blu.

Naturalmente non passano inosservate le altre infrazioni riscontrante dagli agenti operativi sul territorio.

Storie di ordinaria normalità certo. Quello che fa invece notizia oggi è il ritiro di ben dodici patenti. Il malcostume di usare il telefono alla guida è duro a morire. Ma questa operazione, ci riferisce con orgoglio il comandante Renga, sarà sicuramente un utile deterrente a scongiurare incidenti dovuti alla distrazione causata da questa malsana abitudine.