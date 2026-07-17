AZIONE-SPAZIO PUBBLICO: MARTEDÌ 21 CALENDA E PICIERNO A CASERTA E ERCOLANO.

Doppio appuntamento campano per il leader di Azione Carlo Calenda e la fondatrice di Spazio Pubblico Pina Picierno “ per costruire l’alternativa riformatrice ed europeista”.

Calenda e Picierno saranno sul palco insieme martedì 21 luglio alle 18:30 a Caserta ( Auditorium, via Ceccano 28/a) e alle 21 a Ercolano (Piazza Carlo di Borbone). Alle ore 18:00 all’Auditorium di Caserta, Carlo Calenda e Pina Picierno incontreranno la stampa con il segretario regionale di Azione Luigi Bosco e Massimo Schiavone per Spazio Pubblico.