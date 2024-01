16enne accoltellato a SMCV : oggi arrestati i colpevoli

Sono stati arrestati oggi, a Santa Maria Capua Vetere, i ragazzi colpevoli di aver ferito gravemente, a colpi di sedie e coltelli ai danni di due fratelli di origine albanese, di cui uno 16enne, nel corso della Vigilia di Natale a piazza Adriano, nei pressi dell’Anfiteatro Campano.

I ragazzi, tutti sotto i 25 anni, sono stati raggiunti dalle ordinanze di custodia cautelare e trasferiti in carcere per tentato omicidio e lesioni emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Santa Maria Capua Vetere su richiesta della Procura guidata da Pierpaolo Bruni.

Lo scorso 29 dicembre fu fermato un sesto aggressore – 19enne – in procinto di fuggire all’estero.