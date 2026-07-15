Eccellenze al timone. La V edizione in Molise

Al Blue Note di Campobasso la quinta edizione del premio «Eccellenze al Timone». La manifestazione, promossa dalla consigliera di parità della Provincia di Campobasso Giuditta Lembo e dalla Provincia di Campobasso, in sinergia con l’ufficio Europe Direct, ha celebrato figure e realtà di rilievo nazionale, ponendo sotto i riflettori due eccellenze della città di Caserta.

Durante la serata, il premio è stato assegnato a Giuseppe Menniti, presidente della Fondazione Orizzonti. Di seguito la motivazione ufficiale: «Il riconoscimento va per il contributo straordinario alla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e identitario della città di Caserta e del suo territorio. Per la capacità di interpretare e proiettare nel presente il valore del patrimonio storico e culturale casertano, per l’impegno costante nella promozione della cultura, della parità di genere e dello sviluppo civile, e per aver contribuito a rendere Caserta un laboratorio di idee e un punto di riferimento nazionale, la Fondazione Orizzonti rappresenta un esempio autentico di quella visione ambiziosa che fu peculiarità del genio vanvitelliano». A ritirare il premio il portavoce della Fondazione Enzo Battarra.

Inoltre, Donatella Cagnazzo, project manager della Fondazione Orizzonti e cavaliere al merito della Repubblica Italiana, figura di spicco della città di Caserta, è stata insignita del premio «Eccellenze al Timone 2026» con la seguente motivazione: «Riceve il premio “Eccellenze al Timone 2026” per aver trasformato, attraverso una carriera di grandi responsabilità, il patrimonio culturale e sociale del territorio in un motore vivo di sviluppo e nuove opportunità. Nella direzione di Fondazioni, enti e progetti integrati nei settori cultura e turismo – dalla Presidenza di Confindustria Caserta Turismo alla guida della Fondazione Pubblica Sistema Irpinia, presidente FAI Caserta, consigliera in AIDDA regionale, fino alle iniziative in qualità di ambasciatrice Komen Italia e project manager di Fondazione Orizzonti – ha dimostrato che la vera leadership non significa occupare un ruolo, ma trasformare in realtà un’idea: quella di una terra che riconosce il valore del lavoro, dell’impresa responsabile, della memoria condivisa e, soprattutto, delle donne che ne sono protagoniste. In ogni progetto ha promosso l’importanza fondamentale della parità di genere, dell’inclusione e della tutela della persona, accompagnando altre donne verso ruoli decisionali e contribuendo a dare visibilità ai loro talenti. Nel dialogo costante con istituzioni, imprese e comunità, Donatella Cagnazzo ha avviato nuove alleanze tra pubblico e privato e ha reso il suo territorio un palcoscenico di pensiero, di responsabilità sociale e di leadership femminile. Per tutto questo, il premio “Eccellenze al Timone 2026” trova in Donatella Cagnazzo il suo significato più autentico: onorare chi non si limita ad amare la propria terra ma ha il coraggio di prenderne il timone e scriverne, giorno dopo giorno, un futuro più giusto, più inclusivo, più condiviso».

L’evento «Eccellenze al Timone», che vanta il patrocinio degli «Stati generali delle donne», si conferma un osservatorio privilegiato sul merito, dimostrando come la sinergia tra istituzioni e territorio possa valorizzare le competenze e promuovere attivamente la parità di genere.