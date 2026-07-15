Festa di Piedigrotta 2026: un docufilm racconta le origini

La Festa di Piedigrotta, iscritta all’Inventario del Patrimonio Culturale Immateriale della Campania, inaugura l’edizione 2026 con un appuntamento dedicato alla sua storia, alla sua memoria e al suo futuro.

Mercoledì 15 luglio, alle 18.30, il Cinema Filangieri di Napoli ospita l’anteprima assoluta del docufilm Festa di Piedigrotta. Le origini, la leggenda, il popolo, la fede, diretto da Ettore De Lorenzo.

Il documentario – prodotto da CONFORM e distribuito da Rai Documentari, selezionato dalla Film Commission Regione Campania nell’ambito del progetto “Racconti di Campania” per la promozione del territorio attraverso l’audiovisivo nell’ambito del Piano per la Cultura e il Turismo 2024/2025 (DGRC 616 del 14/11/2024 e DGRC 217 del 17/04/2025) – ripercorre le origini della storica festa popolare napoletana, raccontandone la dimensione religiosa, musicale e identitaria attraverso un viaggio tra devozione, tradizioni e memoria collettiva. Un racconto che restituisce il valore di una celebrazione capace, nei secoli, di unire fede, spettacolo e partecipazione popolare, diventando uno dei simboli più riconoscibili della cultura napoletana.

L’anteprima del docufilm rappresenta anche il momento di presentazione del programma della Festa di Piedigrotta 2026, che nel mese di settembre riporterà la tradizione nei luoghi della devozione e della vita comunitaria con un calendario di appuntamenti dedicati alla musica, alla spiritualità e al patrimonio culturale del territorio.

L’edizione 2026 si inserisce nel progetto “Piedigrotta Viva – Radici, Devozione e Innovazione”, nato per restituire centralità a una delle tradizioni più significative della cultura partenopea. Il progetto punta a valorizzare il patrimonio storico, musicale e devozionale della Festa attraverso una rilettura contemporanea che coinvolge comunità, istituzioni e nuove generazioni, trasformando una tradizione secolare in un’esperienza culturale condivisa e diffusa sul territorio.

Alla presentazione del docufilm interverranno Onofrio Cutaia, assessore alla Cultura della Regione Campania, Rosanna Romano, direttore generale per le Politiche culturali e il Turismo della Regione Campania, Benedetto Casillo, direttore artistico della Festa di Piedigrotta, Alfonso Santaniello, presidente di CONFORM S.c.a.r.l. e produttore, Maurizio Gemma, direttore della Film Commission Regione Campania, Titta Fiore, presidente della Film Commission Regione Campania, ed Ettore De Lorenzo, regista del docufilm.

La Festa di Piedigrotta 2026 è realizzata con il sostegno della Regione Campania e di Scabec, nell’ambito del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027 – Fondi di Coesione Italia 21/27, con la direzione artistica di Benedetto Casillo.