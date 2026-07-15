Ennesimo incidente sulla Variante: ancora nessuna conferma ufficiale sul bilancio e traffico in tilt

Caserta. Ancora un incidente lungo la Variante che collega Maddaloni a Santa Maria Capua Vetere.

L’ennesimo episodio su un’arteria che continua a essere teatro di sinistri, con pesanti ripercussioni sulla circolazione e lunghe code che, anche questa mattina, mercoledì 15 luglio, hanno interessato l’area di Ponte di Ercole e via Nazionale Appia.

L’incidente si è verificato intorno alle 8 all’interno della galleria “Reggia di Caserta”, nel tratto compreso tra gli svincoli di Caserta Ospedale e Caserta Ovest. Per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrati un mezzo militare e un autocarro.

A seguito dell’impatto è stato necessario chiudere temporaneamente il tratto interessato per consentire l’intervento dei soccorritori e mettere in sicurezza la carreggiata.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine, impegnate nella gestione della viabilità e nelle operazioni necessarie per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento non risultano conferme ufficiali sul bilancio dell’incidente.

Le autorità non hanno ancora reso noto se vi siano feriti o vittime.

La chiusura della Variante ha inevitabilmente provocato pesanti rallentamenti sulla viabilità alternativa, con il traffico che si è riversato soprattutto tra Ponte di Ercole e via Nazionale Appia, dove gli automobilisti hanno dovuto fare i conti con code e tempi di percorrenza sensibilmente più lunghi del normale.

Nonostante l’intervento dei soccorsi, la situazione del traffico resta ancora critica.

La circolazione procede a rilento e si registrano tuttora code e forti rallentamenti tra Ponte di Ercole e via Nazionale Appia.

Nelle prossime ore potrebbero emergere ulteriori dettagli sul bilancio del sinistro. Al momento, però, le autorità non hanno ancora diffuso informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone coinvolte.