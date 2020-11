Distribuzione dei buoni libro a Maddaloni: leggi le modalità

Il comune di Maddaloni ha avviato è la distribuzione dei buoni libro. Per l’ anno scolastico 2019/2020, è possibile ritirarli presso il Centro Socio- Culturale di Via Napoli ( ex Macello). Il calendario della distribuzione è consultabile sul sito ufficiale del comune di Maddaloni.

Per l’ anno scolastico 2015/2016, invece, le persone interessate sono invitati a comunicare il codice IBAN all’Ufficio dei Servizi Sociali, sito in via F. Mercorio n. 5, ai fini del pagamento del buono-libri assegnato.

Il codice IBAN dovrà essere comunicato attraverso la compilazione dell’apposito modello scaricabile di seguito e deve consegnato all’ufficio Servizi Sociali.

clicca per scaricare il modello iban