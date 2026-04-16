Fiamme nella notte nei pressi del centro commerciale

Dalle ore 00:00 di questa notte, diverse squadre del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Caserta sono impegnate per spegnere un grosso incendio sviluppatosi all’interno di un capannone sito nel comune di Castel Volturno, nei pressi del centro commerciale Jolie, in via Siracusa. Le squadre, una dal distaccamento di Mondragone, una dal distaccamento di Teano ed una dal distaccamento di Aversa, sono immediatamente intervenute allertate dai cittadini. Al loro arrivo il deposito di circa 7000 mq, contenente barche e gommoni di varie metrature, era interessato da un incendio che aveva già coinvolto una decina di barche. Il duro lavoro dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che la maggior parte delle barche presenti non fossero investite dalle fiamme, e che l’incendio non si propagasse anche alle vicine abitazioni.

In supporto alle squadre sono intervenuti anche un carro auto protettori e quattro autobotti: due dalla sede centrale del Comando, una dal distaccamento di Aversa ed una dal Comando di Napoli. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza sono ancora in corso.