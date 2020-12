In via Via Mazzini a Caserta fuoriesce acqua dalla pavimentazione. la segnalazione di ” L’altra Italia Ambiente”

Caserta.Sono ormai trascorsi circa due mesi da quando un nostro associato si è preoccupato, in più occasioni, di segnalare al Comune di Caserta e per esso il Comando Vigili Urbani, che in via Mazzini, all’altezza del civico 79, dalla pavimentazione stradale fuoriusciva e fuoriesce acqua.

Con il passare dei giorni il fenomeno ha iniziato ad essere ancora più evidente, come si può vedere dalle foto.

Come tutti noi sappiamo, la nostra vita è legata all’acqua ed ogni attività umana dipende dalla possibilità di accedervi. La risorsa acqua, quindi, diventa un bene prezioso, da preservare e “conservare” e noi del L’Altritalia ambiente siamo attenti a queste problematiche.

Il 22 marzo scorso è stata “La Giornata Mondiale dell’Acqua” ed oggi, che l’igiene personale è determinante contro la diffusione del coronavirus, ciascuno di noi deve adottare i comportamenti più virtuosi per tutelare al meglio la risorsa idrica.

Ma ancora più attenzione deve averla chi ce la fornisce quest’acqua.

Ed è per questo che oggi, L’Altritalia ambiente, chiede con forza al Sindaco di Caserta di intervenire sull’Italgas, gestore della fornitura, affinchè con immediatezza proceda alla ricerca della perdita e provveda alla sua riparazione.

Il risanamento della rete idrica della città è una priorità assoluta, per altro oggetto certamente del contratto con l’Italgas.

Poiché questa perdita è evidente, potremmo ritrovarci, all’improvviso, per l’erosione del sottosuolo dovuta all’acqua, anche con uno sprofondamento della strada come già avvenuto in via G.M.Bosco.

L’Altritalia ambiente è impegnata alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente ed all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, ed offre il suo contributo per correggere gli sprechi.

Ed è per questo che si fa portavoce di tutta la cittadinanza.