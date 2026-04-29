80 anni di Repubblica raccontata dai bambini.

A Grazzanise i bambini raccontano la Repubblica: memoria, libertà e futuro in un incontro aperto alla comunità

Quando la storia viene riletta attraverso lo sguardo dei bambini, non resta confinata nei libri né si riduce a una ricorrenza da celebrare. Diventa racconto, emozione, scoperta condivisa. È da questa prospettiva che l’Istituto Comprensivo di Grazzanise promuove l’iniziativa “Ottant’anni di Repubblica – desideri di libertà che abitano il mondo”, in programma giovedì 30 aprile, alle ore 16.45, presso l’Aula Magna della Scuola Secondaria di I Grado “F. Gravante”.

L’appuntamento rappresenta il momento finale di un itinerario didattico che ha coinvolto gli alunni delle classi quarte della scuola primaria “Don Milani”. I bambini sono stati guidati alla conoscenza di uno snodo decisivo della storia nazionale: il referendum istituzionale del 2 giugno 1946, data in cui gli italiani furono chiamati a scegliere tra Monarchia e Repubblica, aprendo così una nuova fase democratica per il Paese.

Non si tratterà di una semplice commemorazione, ma di un’occasione di incontro, ascolto e partecipazione. La scuola si trasformerà in uno spazio di dialogo tra età diverse, in cui la memoria del passato incontrerà le domande del presente. Saranno proprio gli alunni, attraverso parole, immagini, riflessioni, musica e curiosità, a restituire il valore di una libertà conquistata e il significato di una democrazia che richiede cura e responsabilità quotidiana.

Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti della Dirigente Scolastica, Dott.ssa Roberta Di Iorio. Seguirà la proiezione del video conclusivo del progetto “Il palcoscenico delle emozioni: creare e raccontare storie”, realizzato dagli studenti. Un lavoro corale che raccoglie pensieri, suggestioni e creatività, trasformando l’apprendimento storico in un’esperienza capace di coinvolgere mente e cuore.

Tra gli interventi in programma figura quello della Dott.ssa Sabina Martino De Carles, Vicepresidente dell’Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che offrirà una riflessione sul coraggio di quanti, dopo la guerra e la dittatura, seppero immaginare e costruire un’Italia diversa, libera e democratica.

Particolarmente significativo sarà anche il momento intitolato “Ho scelto la Repubblica”: un’intervista preparata dagli stessi bambini e rivolta alla Sig.ra Ida Fiorino, testimone diretta del voto del 2 giugno 1946. La sua testimonianza consentirà agli alunni e ai presenti di avvicinarsi a quel passaggio storico attraverso la voce autentica di chi lo ha vissuto in prima persona.

Il percorso di approfondimento sarà completato dal contributo del Prof. Giovanni Matteo Centore, dottore di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Il suo intervento accompagnerà il pubblico dal significato del referendum alla nascita della Costituzione, fondamento della vita democratica italiana.

La manifestazione sarà inoltre arricchita da momenti musicali affidati agli studenti, che eseguiranno i brani “Mai più guerre”, “Goccia dopo goccia” e “La pace oh oh”. A coordinare e moderare l’incontro sarà il Prof. Raffaele Raimondo.

L’invito è rivolto a famiglie, cittadini, docenti, studenti e rappresentanti delle istituzioni. Partecipare significherà condividere un momento di memoria collettiva, ma anche riaffermare un impegno civile: la Repubblica non appartiene solo al passato, ma continua a vivere nelle scelte di ogni giorno, nella partecipazione, nel rispetto, nella pace e nell’educazione delle nuove generazioni alla libertà.

A Grazzanise, il 30 aprile, la storia della Repubblica tornerà a farsi voce. E questa volta parlerà attraverso gli occhi dei bambini, chiamati a custodire e immaginare il futuro.