Piccoli bolidi in strada. Torna il Rally dei bambini

Torna “Il Rally dei Bambini”: Piedimonte Matese si prepara a un’invasione di piccoli bolidi, inclusione e sicurezza stradale

PIEDIMONTE MATESE – Dopo il successo della passata edizione, che ha visto la partecipazione record di 140 bambini, la città di Piedimonte Matese si appresta a ospitare la Quinta Edizione de “Il Rally dei Bambini”. L’appuntamento è fissato per il prossimo 3 maggio, a partire dalle ore 09:00 presso la Villa Comunale “Egg”.

L’evento, organizzato dalla New Matese Motorsport, non è solo una giornata di festa, ma si conferma come il prestigioso “apripista” ufficiale della 13ª edizione del Rally del Matese (11° Rally del Medio Volturno – Memorial Peppino Picariello), scaldando i motori in vista della grande competizione sportiva.

Il cuore pulsante della manifestazione anche quest’anno batterà per l’inclusione. Dalle ore 15:00 alle 17:00 i ragazzi e le ragazze con disabilità potranno vivere, accompagnati da un familiare, un’emozione indimenticabile facendo un giro di prova a bordo di un vero e proprio bolide da rally. Affiancati da piloti professionisti, i giovani passeggeri potranno sentire il rombo dei motori e l’adrenalina della pista, a dimostrazione che lo sport automobilistico può e deve essere un veicolo di gioia abbattendo ogni barriera.

Oltre alle attività ludiche e alla guida dei piccoli kart a pedali, la giornata si pone l’obiettivo fondamentale di sensibilizzare le nuove generazioni. Attraverso il gioco e il contatto diretto con il mondo dei motori, “Il Rally dei Bambini” diventa una vera e propria scuola di educazione stradale all’aperto. L’intento è quello di trasmettere ai “piloti di domani” il rispetto delle regole e la consapevolezza che la velocità e la potenza vanno sempre gestite con responsabilità.