87° corso Sub della FIAS. Prima volta a Maddaloni

Per la prima volta un corso subacqueo a Maddaloni

Maddaloni – Per la prima volta nella storia della città, Maddaloni ospiterà un corso subacqueo strutturato e certificato. A partire dalle prossime settimane prenderà il via l’87° corso subacqueo di livello Base di FIAS Caserta, che si svolgerà in orario serale presso la piscina Dinamiklab di Maddaloni.

Un evento inedito per il territorio, che segna l’ingresso ufficiale della subacquea formativa nella città, trasformando la piscina in un vero centro di avviamento alle attività subacquee.

Il corso consentirà di ottenere una certificazione che abilita alle immersioni fino a 20 metri di profondità, permettendo ai partecipanti di accedere a tutte le attività associative promosse da FIAS Caserta.

La sezione fa parte della Federazione Italiana Attività Subacquee, attiva dal 1978 nella promozione della cultura del mare, della formazione sportiva e della tutela ambientale. La didattica è affidata a istruttori con oltre 30 anni di esperienza, con un metodo basato su sicurezza, gradualità e preparazione tecnica solida.

Accanto alla formazione, FIAS Caserta è impegnata anche sul piano sociale e territoriale. Tra le iniziative più rilevanti, la partecipazione a interventi di valorizzazione del patrimonio locale, come le attività subacquee svolte presso la Reggia di Caserta, a testimonianza di un legame concreto tra sport, ambiente e comunità.

Alla dimensione formativa si affianca quella esperienziale: di recente è stato organizzato un viaggio dedicato all’esplorazione dei relitti di Malta, uno dei siti subacquei più affascinanti del Mediterraneo, esempio delle opportunità che si aprono dopo il percorso di base.

In vista dell’avvio del corso, sono aperte anche le prove subacquee gratuite, dedicate a chi vuole vivere per la prima volta l’esperienza dell’immersione in sicurezza. È possibile partecipare contattando FIAS Caserta tramite tutti i canali social ufficiali.

L’87° corso non rappresenta solo una nuova edizione formativa, ma l’inizio di una nuova presenza stabile della subacquea a Maddaloni, aprendo alla città un nuovo spazio di sport, cultura del mare e crescita personale.